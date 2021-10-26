26 жовтня над ранок на вулиці Володимира Великого трапилася автопригода.

За словами очевидців, ДТП спричинив водій Chevrolet Aveo помаранчевого кольору, повідомляють Т1 Новини.

Кермувальник не впорався з керуванням і протаранив три авто, що стояли на смузі зустрічного руху.

Зі слів свідків, водій-винуватець автопригоди, намагався втекти з місця події, адже вже за чотири хвилини прибули поліцейські. Місцеві жителі стверджують, що кермувальник, ймовірно, перебував у нетверезому стані.