У Тернополі п’яний водій протаранив два автомобілі і рекламну конструкцію на заправці. ФОТО

Нетверезий водій вчинив ДТП та пошкодив декілька автомобілів.

Учора, близько 23-ї години, на вулиці 15-го Квітня водій автомобіля Opel не впорався з керуванням й допустив зіткнення з автомобілями Hyundai та Jaguar, після чого здійснив наїзд на рекламну споруду автозаправної станції. Як зазначають у патрульній поліції, дивом обійшлося без травмованих.

Під час спілкування з водієм, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що останній погодився. Огляд проводився у медичному закладі, прилад зафіксував 1.25 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Інспектори склали на громадяни відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.