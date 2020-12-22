У Тернополі п’яний юнак впав з другого поверху

21 грудня бригада швидкої виїжджала на вул. Чайківського у Тернополі, де надавала допомогу 16-річному пацієнтові.

За нез’ясованих наразі обставин хлопчина впав з будинку, з другого поверху. Про це виданню Терміново повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

На щастя, серйозних ушкоджень він не отримав: із забоями м’яких тканин спини, у стані алкогольного сп’яніння неповнолітнього пацієнта, після наданої допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню