Зловмисник зателефонував до поліції з погрозами підірвати житловий будинок. Правоохоронці разом з екстреними службами оперативно виїхали на місце події, обстежили будівлю та нічого підозрілого не виявили.

1 грудня близько восьмої години вечора до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що він має намір підірвати будинок за вказаною адресою. Чоловік погрожував спуститися у підвал та відкрити газ.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки рятувальники та інші екстрені служби. Обстеживши будинок, спеціалісти витоку газу та інших предметів, які б несли загрозу оточуючим, не виявили.

Правоохоронці опитали свідків, очевидців та встановили особу абонента, що зробив хибний виклик. Зловмисником виявився 39-річний житель Тернополя. Свого вчинку чоловік не зміг пояснити, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.

Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу.