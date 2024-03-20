Патрульні склали адмінматеріали на водія, який перевозив дитину на передньому сидінні автівки, при цьому перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Вчора близько 19-ї години на вулиці Новий Світ патрульні зупинили автомобіль Peugeot за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував чоловік, а на пасажирському сидінні — його малолітній син, якого батько перевозив без дитячої утримуючої системи.

Спілкуючись з керманичем, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте громадянин від проходження огляду на визначення стану спʼяніння у визначеному законодавством порядку категорично відмовився.

Патрульні передали дитину матері, а на водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.

“Ми вкотре наголошуємо, що керуючи транспортним засобом у нетверезому стані, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.

Якщо ж із вами в авто діти, обов’язково подбайте про утримуючі системи для них. Це може бути автокрісло, бустер або ж автолюлька, якщо потрібно перевозити немовля. А характеристики такої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яку перевозять”, – зазначають у патрульній поліції.