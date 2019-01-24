У Тернополі п’яні молодики побили правоохоронців

24/01/2019 Розмір тексту:

Статтю 342 частина 2 – опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та 345 частина 2 – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків – підозру за цими статтями кримінального кодексу України інкримінують правоохоронці трьом мешканцям обласного центру.

Чоловіки, 1989, 1997 та 1998 років народження, побили працівників управління поліції охорони.

Інцидент трапився 23 січня близько другої години ночі. Екіпаж поліцейських виїхав на місце спрацювання тривожної кнопки УПО в один із розважальних закладів Тернополя. Там група осіб поводилася неадекватно, на зауваження не реагували. Після того, як в приміщення зайшли правоохоронці, вони накинулися на них і почали бити.

Дебоширів вдалося заспокоїти. Їх затримали відповідно до статті 208 КПК та доправили до відділку.

В результаті нападу за меддопомогою до лікарні звернулося двоє представників правопорядку. Поліцейські проходять судово-медичну експертизу.

Нападники вину визнають і оправдовують свої дії впливом алкоголю. Чоловікам оголосили підозру та вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.