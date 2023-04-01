Нетвереза водійка вчинила ДТП та спробувала втекти.

Сьогодні на спецлінію 102 звернувся водій автомобіля Mercedes. Чоловік повідомив, що на вулиці Лучаківського водійка автомобіля Skoda пошкодила його авто та намагається втекти з місця події. Заявник зупинив громадянку на вулиці Степана Будного.

Інспектори негайно прибули на місце події, поспілкувалися з водійкою та виявили в неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянка відмовилася пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу або в найближчому медичному закладі.

Патрульні склали на водійку протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.