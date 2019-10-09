Минулого тижня відбувся тестовий запуск оновленого фонтану на вулиці Чорновола.

Тернополяни, які прогулювалися у цей час в центрі, мали змогу побачити оновлений водограй і вдень, і у вечірній час. У соцмережах можна зустріти чимало схвальних відгуків про нього, хоча офіційного запуску фонтану ще не відбулося, пише Тернопіль житлово-комунальний.

Нагадаємо, на вулиці Чорновола облаштовують сучасний пішохідний фонтан із збереженням основного елементу – нової “Кульбаби”. На прилеглій території до фонтану з влаштування пандусу в сквері на вул. В.Чорновола підрядники проводять влаштування зелених зон та завершують мощення ділянки фігурними елементами мощення.

Відео – за посиланням.