Понад півтисячі Великодніх кошиків роздали самотнім людям похилого віку у Тернополі. Священики УГКЦ освятили пакунки, а волонтери доставили їх додому потребуючим людям.

Організували збір продуктів для одиноких людей похилого віку волонтери благодійного фонду «Карітас». Доброчинна справа об’єднала чимало небайдужих людей, – каже директор фонду о. Андрій Марчук. В період карантину такі пакунки по-особливому тішать стареньких краян.

«Бажаю, щоб по швидше ми здолали епідемію коронавірусу і щоб підопічні, які сумують за «Карітасом» – змогли повернутися сюди здоровими. Висловлюємо щиру подяку в цей святковий день всім, хто долучився до збору продуктів для потребуючих людей! Божого благословіння Вам і заступництва Зарваницької Матері Божої! Не забуваймо про свого ближнього в ці важкі часи! Допомагайте рідним і близьким лишатися сьогодні вдома, щоб зберегти їхнє життя і здоров’я!».

Пакунки розвезли Тернополем волонтери та працівники «Карітасу», а священики архиєпархії доставили Великодні продуктові набори для потребуючих у своїх парафіях. Владика Митрополит Василій поблагословив кожного, хто отримає ці Великодні дари, та побажав міцного здоров’я, сил, бадьорості і святкового настрою. “Тепер, в часи пандемії, наша церква – це наш дім – сказав Митрополит. На Великдень треба запалити свічку, вислухати Святу Літургію і помолитися всією сім’єю”.

Софія Романська