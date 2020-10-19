18 жовтня у Тернополі відбулося урочисте освячення храму Покладення Ризи Пресвятої Богородиці УГКЦ.

У молитовному дійстві взяли участь архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк, священнослужителі та парафіяни храму, а також міський голова Сергій Надал.

«Ця Божа святиня стане чудовим місцем, де не лише можна помолитися до Всевишнього за наші родини, за мир і спокій в Україні, але й – центром духовного, культурного та патріотичного розвитку Тернополя. Це храм великої віри, любові, добра та християнських чеснот, – наголосив Сергій Надал. – Дуже добре, що у місті з’являються нові храми, адже сьогодні нам, як ніколи, потрібен розвиток духовності, патріотичних і християнських цінностей».

Владика Василій Семенюк подякував усім, хто прибув молитися за Божу благодать для цієї справи, та вручив міському голові Подячну грамоту за активну участь у християнському житті парафії «Покладення Чесної Ризи Пресвятої Богородиці» м. Тернополя.

Більше фото з події можна прееглянути у Галереї.