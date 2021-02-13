«Смакуємо по особливому» – унікальний кулінарний проект для юнаків і дівчат з інвалідністю організували у Тернополі.

Вихованці Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації вчилися готувати десерти. Допомагали їм у цьому студентки медуніверситету.

Як розповіла координаторка проекту «Життя без меж» Олена Коваль, на юнаків і дівчат чекає ціла серія таких майстер-класів.

«Інклюзивний кулінарний проєкт «Смакуємо по особливому» набирає обертів. Відбувся уже другий майстер клас по виготовленню десертів. Цього разу вихованці Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації вчились виготовляти трайфли. У цьому їм допомагали студентки медичного університету. В кінці виготовлення десертів наша молодь мала час для чаювання і ближчого знайомства між собою. Коли у мене народжувалася ідея цього проєкту, я і мріяти не могла, що мені випаде ще й честь долучитися у якості психолога. Ми говорили про сокровенне – мрії».

Юнаки та дівчата працювали у кулінарній студії. Долучитися чи підтримати цей проект можуть всі охочі.