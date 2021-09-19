Інклюзивний показ мод організували у Тернополі. У дійстві взяло участь 25 дітей із синдромом Дауна та аутизмом. Вони дефілювали в одязі від тернопільських виробників.

Дванадцятирічна Анастасія долучилася до показу вперше. Дівчинка каже, що це було її мрією. “Завжди подобалися красиві моделі. І хотілося чимось бути схожими на них, пройтися на подіумі у красивому платті. Сьогодні моя маленька мрія здійснилася”.

Інклюзивний показ мод у Тернополі проводять четвертий рік поспіль. Як зазначила співорганізаторка події Ольга Гордієнко, одяг для показу безкоштовно надали місцеві виробники. “Щиро дякую за багаторічну підтримку та співпрацю нашим мецентам, усім хто нас підтримує. Дякуємо за подарований смачнющий торт, одяг, а також за гостинність та прийняття. Діти отримали неймовірні емоції, ці враження залишаться з ними на все життя”.

Інклюзивний показ мод підтримало чимало тернополян. Серед них — учасники соціальної ініціативи “Єднання поколінь”.