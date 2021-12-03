Змагання з плавання організували у Тернополі для дітей з інвалідністю. Силами і вправністю мірялися юнаки та дівчата у різних вікових категоріях.

Турнір проходив у басейні дитячо-юнацької спортивної школи №2 імені Юрія Горайського з дотриманням карантинних вимог. Переможців та призерів змагань нагородили грамотами та медалями. Як розповів співорганізатор Андрій Рибак, це змагання відкритої першості Тернопільської регіональної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю.

«Взяло участь у змаганнях 28 дітей у 14 вікових категоріях. Проходили змагання у басейні КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського із дотриманням правил карантину. Призерами в своїх нозологіях класах змагань стало ряд учасників. Спортсмени тренуються у відділенні плавання КДЮСШ № 2 імені Юрія Горайського під керівництвом тренерів Ольги Федчишин та Юлії Погурської».

Додамо, такі змагання на Тернопільщині проводять двічі на рік 4 роки поспіль. Переможці долучаються до всеукраїнських турнірів.