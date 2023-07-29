Завдяки зверненню небайдужих громадян патрульні притягнули до відповідальності водія вантажівки, який забруднював проїжджу частину.

Вчора близько 9-ї години ранку патрульні отримали повідомлення про те, що від вулиці Руської до вулиці Бережанської з вантажівки на дорожнє покриття виливається бетон.

Інспектори розшукали водія порушника та склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 139 (Забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла) КУпАП.

Про забруднену дорогу патрульні повідомили комунальні служби.