У Тернополі мобільні групи перевіряють дотримання санітарно-епідеміологічних правил у громадському транспорті. Порушників чекають штрафи від 17 до 34 тисяч гривень.

Раніше поліціяни спочатку робили попередження у разі порушення. Відтепер діятимуть жорсткіше, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. У разі порушення – одразу складатимуть адміністративні протоколи.

«Був складений адміністративний протокол на водія, який був без маски і перевозив багато пасажирів у транспортному засобі. Від сьогоднішнього дня сформували два екіпажі поліції, які будуть займатися перевіркою маршрутних транспортних засобів по місту і по області. Далі не будемо так лояльно ставитися до водіїв, як це було дотепер».

Додамо, спеціальна робоча група перевірить діяльність автостанцій і перевізників в області. Таким чином в регіоні планують відстежувати нелегальні перевезення, а також дотримання карантинних вимог.

Софія Романська