У Тернополі оштрафували майже дві сотні пішоходів-порушників. ВІДЕО

Профілактичний рейд вулицями Тернополя проводять патрульні поліцейські. Вони нагадують пішоходам про важливість дотримання правил і про небезпеку їх порушення, а також про невідворотність покарання.

Нагадаємо, згідно правил дорожнього руху пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних. Однак не всі громадяни добросовісно їх дотримуються. Від початку року у Тернополі оштрафували 188 пішоходів-порушників.

Штраф у 255 гривень не завжди спиняє громадян. Пішоходи повинні розуміти, що вони такі ж учасники дорожнього руху, як і водії, а незнання законів та їхнє порушення не звільняє від відповідальності.

Поліцейські нагадують тернополянам та гостям міста про дотримання законодавства в іншому випадку їх очікує адмінвідповідальність.

Працівники поліції закликають людей берегти своє життя, здоров’я і не подавати негативний приклад дітям, порушуючи ПДР.