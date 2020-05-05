П’ять адміністративних протоколів склали поліцейські минулими вихідними у Тернополі. Зокрема, оштрафували людей, що відпочивали у парках і не реагували на зауваження поліцейських.

Вихідними у Тернополі діяли посилені патрулювання правоохоронців. Вони працювали насамперед на профілактику порушень, – запевнив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца на засіданні оперативного штабу. Порушників спочатку попереджали, у разі нереагування складали адміністративні протоколи.

“У п’ятницю мали багато повідомлень щодо скупчення людей. Відтак за п’ятницю ми склали три адміністративні протоколи. Люди відпочивали у паркових зонах і не реагували на наші зауваження, відповідно ми прийняли рішення. Щодо суботи, значних скупчень людей не було зафіксовано. У неділю люди знову розслабилися, тож ми склали два протоколи. Всі протоколи будуть відправлені до судів”.

Додамо, учора Кабмін вирішив продовжити карантин до 22 травня. Втім, з 11 травня діятимуть пом’якшення. Тобто люди зможуть вільно відвідувати парки і сквери, однак масковий режим не скасовується.

Софія Романська

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