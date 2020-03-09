За продаж підсніжників можуть оштрафувати більш ніж на три тисячі гривень. На Тернопільщині розпочалася операція «Первоцвіт-2020».

Підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіти – найпоширеніші на стихійних ринках. Втім, їхня реалізація заборонена законодавством України. Оскільки масовий збір та продаж цих рослин призводить до послаблення, а на деяких територіях до повного пригнічення насіннєвого поновлення. Щоб зберегти цих рослин, поліціянти та екологи проводитимуть спеціальні рейди на стихійних ринках у Тернополі та області, порушників каратимуть гривнею.

«Практично всі первоцвіти занесені до Червоної книги України і є такими, що зникають», – наголошує еколог Світлана Молода. Відтак збирати та продавати ці квіти заборонено! «Порушникам передбачений штраф у розмірі від 40 до 510 грн, а для тих, хто продає стягнення становитимуть від 1700 до 3655 грн., а також передбачена конфіскація квітів».

Додамо, цими вихідними за нелегальну торгівлю первоцвітами оштрафували близько двох десятків жителів краю.

Софія Романська