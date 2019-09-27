Зважаючи на неодноразові скарги мешканців багатоквартирних будинків на вул. 15 Квітня щодо паркування транспортних засобів на тротуарах та зелених насадженнях, працівниками управління муніципальної інспекції проведено рейд із виявлення правопорушень за вказаною адресою.

Під час перевірки виявлено, що зелені зони на прибудинкових територіях знищуються власниками автотранспорту внаслідок паркування на них. За результатами, інспекторами управління оформлено на правопорушників чотири адміністративних протоколи за ст.152 КУпАП (порушення п.1 р. ІV Правил благоустрою ТМТГ №7/36/12 від 24.07.2019р.).

Разом з тим, за порушення Правил паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів, на вул. 15 квітня інспекторами з паркування винесено 18 адміністративних постанов на власників транспортних за ст.122 КУпАП. На всіх правопорушників буде накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Нагадуємо водіям, що паркування на зелених зонах не лише несе шкоду природі та навколишньому середовищі, а й є порушенням Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.