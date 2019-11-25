Оперативники управління карного розшуку області встановили, що четверо жителів Одещини, котрих затримали поліцейські Івано-Франківщини, причетні до квартирної крадіжки у Тернополі.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 24-річного жителя обласного центру. Чоловік розповів, що з його квартири невідомі поцупили мобільний телефон, два ноутбуки, ювелірні вироби та грошові кошти.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що зловмисники проникли до помешкання вдень, допоки господарі були на роботі. Шляхом підбору ключа відчинили двері до чужої домівки та винесли чимало цінних речей.

В ході оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що до скоєння крадіжки причетні четверо мешканців Одещини. Їх затримали на Івано-Франківщині після чергової вилазки.

З’ясувалося, зловмисникам від 27 до 35 років, двоє із них перебували в розшуку за раніше вчиненні злочини.

Оперативники вилучили у підозрюваних частину речей, які вони викрали з квартири у Тернополі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Тернопільські поліцейські продовжують перевіряти зловмисників на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.