Забіг з тваринами організували у Тернополі. Юнаки та дівчата долали дистанції у парку Національного Відродження зі своїми собаками і кішками.

Тернополянка Анастасія бере участь у такому забігу вперше. Дівчина каже, що долати дистанцію разом із своїм чотиролапим улюбленцем легше.

«Насамперед це цікаво. Собака в мене швидка, то можна сказати, що вона мене тягнула. Подруга бігла з кішкою, то її трохи було складніше. Трохи відволікалися на різні перешкоди, але загалом забіг був чудовим. Можна сказати, що і нам, і нашим чотирилапим друзям таке дійство досить сподобалося».

Як розповіли у міському центрі фізичного здоров’я населення, такий забіг у Тернополі організували вперше. До дійства долучилося майже три десятки бігунів.