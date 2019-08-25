«Шаную воїнів, біжу за Героїв України», – під таким гаслом тернополяни долучилися до Всеукраїнської акції.

Близько півсотні бігунів долали різні дистанції набережною Тернопільського ставу. Серед учасників – ветерани АТО, які попри поранення бігли, щоб вшанувати своїх загиблих побратимів.

Дистанції обирали, залежно від можливостей – розповідає співорганізатор забігу Роман Павлишин. Оскільки брали участь у заході поранені воїни АТО. Відтак фінішували всі учасники.

«Метою забігу було саме вшанування наших героїв, які віддали життя за нашу країну, за наш спокій. В результаті у Файному місті понад 50 людей зорганізувалися у найкоротший термін і пробігли за наших героїв. У забігу взяли участь діти та військові, які попри поранення пробігли у пам’ять своїх побратимів. Сьогодні важливо віддати шану і пробігти за Героя України, що віддав своє життя».

Акцію «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» започаткували минулоріч у столиці. Відтак цього року її проводять у різних українських містах. Долучаються до забігу всі охочі.

Софія Романська