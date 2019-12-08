Миру на світі присвятили забіг тернопільські легкоатлети. Вони організувати пробіжку навколо тернопільського ставу, щоб підтримати всесвітню ініціативу.

«Тішить те, що Тернопіль підтримує різноманітні цивілізаційні ініціативи та популяризує їх», – зазначає місцевий бігун Ігор Паламарчук. Чоловік долучився до пробіжки навколо ставу вперше. «Забіг минув на одному диханні. Дуже гарна ідея проводити суботні тренування в такому красивому місці. Планую стати регулярним учасником забігів. Шкода, що так мало молоді долучається. Адже здоровий спосіб життя – це запорука чудової фізичної форми».

Організатори легкоатлетичного руху у Тернополі наголошують: Runday – це щотижневі, безкоштовні пробіжки набережною тернопільського ставу, які тривають три роки поспіль. «Запрошуємо усіх, хто не боїться зимового холоду зустрічати суботні ранки на природі, майже без шуму міста і таким чином ставати здоровішим».

Додамо, напередодні Нового року у Тернополі відбудеться Санта-ран. Це костюмована, передноворічна пробіжка, долучитися до якої можуть всі охочі.

Софія Романська