Виставку авторських картин-витинанок, ляльок-мотанок за сюжетом “Лісової пісні” Лесі Українки репрезентували у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Також в експозиції — колекція значків із фарфору.

Виставку приурочили до 150-річчя Лесі Українки. Як зазначив директор музею Степан Костюк, діятиме експозиція до кінця березня.

“Тут представлені авторські картини-витинанки, ляльки-мотанки, створені за сюжетом драми-феєрії «Лісова пісня» та колекція значків і фарфору. Відвідати виставку у краєзнавчому музеї можна буде до кінця березня. Досить цікаві експонати, оригінальні. Буде цікаво побачити і дітям, і дорослим”.

Додамо, з нагоди 150-річчя поетеси та драматургині Лариси Петрівни Косач-Квітки впродовж тижня на Тернопільщині відбуваються різноманітні заходи. Серед завдань — не лише відзначення дня народження видатної української поетеси, а й популяризація її творчої спадщини серед сучасної молоді.