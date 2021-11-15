День молитви за сиріт об’єднав у Тернополі різні конфесії. Підтримали ініціативу представники Української греко-католицької, православної та протестантських церков краю. Також долучилися до цієї події волонтери та представники громадських організацій.

Молитва за дітей, які не мають батьків, відбулася в Архикатедральному соборі Тернополя. “Ми прийшли, щоб разом з іншими помолитися за дітей, які ростуть без батьків, а також тих, хто опікується ними. Хочеться, щоб кожна дитина мала родину, щоб росла щасливою та здоровою. Багато хлопчиків і дівчаток з раннього дитинства переживають різні нещастя. Молимося разом, щоб у таких дітей все було добре”, – каже тернополянка Ольга Боднарчук.

Додамо, день молитви за сиріт традиційно відзначають у другу неділю листопада. Віруючі з різних християнських церков по всьому світу молитовно просять Бога про захист, благословення та щасливі родини для всіх дітей-сиріт, а також про Божу ласку для тих, хто приймає та виховує їх у своїх сім’ях.