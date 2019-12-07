Фестиваль талантів «Повір у себе» зібрав у Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі дітей з інвалідністю та їхніх батьків.

Хлопці і дівчата підготували концерт, а також брали участь у майстер-класах.

«Повір у себе» – це традиційний фестиваль соціалізації дітей з інвалідністю. Проводять його задля розширення соціальних контактів, розвитку творчих здібностей дітей з інвалідністю, – розповідає директор Тернопільського навчально-реабілітаційного центру Ірина Король. Цьогоріч окрім концерту, діти навчалися створювати квіткові композиції та робити візаж. Із майстер-класами та квітковими композиціями до них завітали «Квітоцентр» і волонтери. «Щиро дякую за запрошення на чудовий, зворушливий, вражаючий мистецтвом фестиваль “Повір у себе”! Пишаюся моментом бути присутньою на виступах учнів Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру!», – зазначила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко.

Приєдналися до фестивалю «Повір у себе» і представники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», що діє у Тернополі упродовж двох років.

Софія Романська