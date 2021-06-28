Табір активного відпочинку зібрав сонячних діток у Тернополі. Для них підготували насичену програму, що об’єднує розваги та навчання.

До організації табору долучилася тернополянка Юлія. Дівчина захоплюється роботою з дітьми.

“Літні табори — це мої улюблені заняття. Проведення часу із дітьми приносить велике задоволення. Ми хотіли, щоб діти отримали тут якомога більше позитивних емоцій. Тому у програмі — різноманітні ігри, заняття, спрямовані на виявлення здібностей і талантів у дітей. Хотілося докласти максимум зусиль, щоб їм тут було цікаво”.

Табір для особливих хлопчиків і дівчаток організували за ініціативи громадської організації “Бебіко”, яка опікується дітьми із синдромом Дауна. Як розповіла її координаторка Ольга Гордієнко, відпочинок спрямований на соціалізацію малечі. До організації табору також долучилася благодійна ініціатива “Веселі колеса”, що займається транспортуванням осіб з інвалідністю.