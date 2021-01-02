Смолоскипну ходу пам’яті Степана Бандери організували у Тернополі. Дійство приурочили 112-тій річниці з дня народження видатного провідника нації.

Тернополяни зібралися біля монумента Степана Бандери. У спільній молитві люди вшанували пам’ять видатного українця, а також усіх поборників нашої незалежності.

«Степан Бандера — це одна із найвидатніших особистостей ХХ століття, він — символ нескореної України. Своє життя, талант і працю він повністю присвятив ідеалам боротьби за визволення України. Попри те, що життя Бандери від самого народження і до смерті докладно описане істориками, дехто продовжує інтерпретувати його біографію на різні лади. Часто це роблять, щоб спотворити його постать і діяльність. Російські пропагандисти створили вже безліч фейків про Бандеру, які люди сприймають за істину, не бажаючи перевірити інформацію на правдивість. Тому сьогодні ми намагаємося розвінчати ці міфи, донести правду, адже сьогодні так не вистачає нам таких поборників як Степан Бандера», – каже тернополянин Ігор Поліщук.

Смолоскипна хода розпочалась від пам’ятника Героям Євромайдану і завершилась біля монументу Степану Бандері, на вулиці Грушевського. Долучилися до дійства небайдужі тернополяни, представники влади та громадських і студентських організацій.