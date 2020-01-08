Різдвяну вечерю організували у Тернополі.

За святковим столом зібралися учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», одинокі, люди з інвалідністю, малозабезпечені краяни, переселенці, представники активної громадськості.

Волонтери проекту підготували для тернополян святкові страви, – розповідає координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Відвідали Різдвяну вечерю і представники влади міста.

«Учасники соціальної ініціативи “Єднання поколінь” долучились до святкової Різдвяної вечері на запрошення Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Щиро дякуємо за смачні страви, за теплий прийом. Вечеря була не тільки смачною, а й душевною, теплою, багатою на спогади і добрі побажання».

Розділив Святу вечерю з тернополянами Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Української Греко-Католицької Церкви Василій Семенюк. Вечеря розпочалася зі спільної молитви та привітального слова Владики Василія. Митрополит наголосив на важливості народження Ісуса Христа у серці кожного з нас щодня. Бо Різдво – то добрі справи, милосердя до ближнього, повага до старших, щира віра та благі наміри. Владика Василій також розділив з присутніми різдвяну просфору та благословив кожного з присутніх, бажаючи радісних Різдвяних свят.

Софія Романська