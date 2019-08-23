«Кубок сонця», – турнір з міні-футболу під такою назвою організували у Тернополі. На футбольному майданчику змагалося шість команд. Серед учасників – артисти, ведучі, музиканти.

Змагання приурочили ідеї збереження людських життів. Відтак лейтмотив цьогорічного турніру – «Вікно життя», – каже співорганізатор змагань, капітан команди «Вставай сонце» Андрій Підлужний. «Кубок сонця» виграла збірна команда. Цим турніром ми хотіли донести до суспільства посил про важливість збереження людського життя. Пам’ятаємо, що при пологовому будинку діє «Вікно життя». Там можуть залишати новонароджених дітей мами, які від них відмовляються. Проте за вісім років існування “Вікна життя” була залишеною там лише одна дитина. Ми хочемо, щоб про існування такого «Вікна життя» було відомо, щоб людські життя були збережені. Можливо, таким чином буде менше смертей серед новонароджених».

Учасники змагань розіграли між собою головний кубок. Також під час змагань підготували подарунки для дітей. А загалом футбольні матчі на майданчику зі штучним покриттям у Тернополі відбуваються регулярно. Попереду – Кубок голови ОДА.

Софія Романська