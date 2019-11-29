Інклюзивний показ мод організували у Тернополі. В одязі від місцевих виробників дефілювало майже півсотні осіб. Серед моделей – діти з інвалідністю, учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь».

«Мрія повинна бути в кожної людини!», – зазначає співорганізаторка інклюзивного показу мод Ольга Гордієнко. Відтак у тернопільських дітей з інвалідністю вона учора здійснилася. «У багатьох дітей з особливими потребами здійснилося бажання – вони стали моделями на подіумі! Дякуємо тернопільським виробникам, які безкоштовно надали одяг для наших моделей. Серед них – учні Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, Тернопільської спеціальної школи ТМР, молодь ГО “Центру “Бебіко”, а також учасники соціальної ініціативи “Єднання поколінь”.

Інклюзивний показ мод зібрав сотень глядачів. Емоції переповнювали зал. «Подія, емоції від якої ще досі сповнюють мене!

Вже вдруге діти з особливими потребами вийшли на подіум в якості моделей!», – зазначає керівник кіношколи Наталія Орищак. «Неймовірні емоції! Стільки тепла, нових вражень, щастя в очах дітей! Щастя таке різне!!! Дякую організаторам, а також я дуже пишаюся партнерами, які підтримали це дійство. Це є ознакою того, що наше суспільство стає зрілішим, відповідальнішим!».

Додамо, інклюзивний показ мод у Тернополі проводять від минулого року.

Софія Романська