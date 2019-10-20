Марш проти раку грудей організували у Тернополі. Жінки пройшлися від Театрального майдану до площі Героїв Євромайдану.

Таким чином вони привертали увагу до захворювання раку молочних залоз, що залишається найбільш поширеним серед осіб жіночої статті.

Нагадаємо, у Тернополі протягом тижня проходили акції у рамках проекту «Боротьба з раком грудей». У п’ятницю жінкам роздавали запрошення до лікаря-мамолога.

Минулоріч цей діагноз було встановлено понад шістнадцяти тисячам українок. У Тернопільській області ампутовано молочні залози більш ніж семи тисяч жінкам, – каже співорганізаторка акції, голова правління Тернопільського обласного відділення громадської організації жінок-інвалідів “Донна” Марія Линда. За її словами, чимало жінок з нашого регіону нехтують регулярним обстеженням.

«Нашою метою є сприяння жінкам, які перенесли онкологічну операцію молочної залози, у їх соціальному захисті, реабілітації і створення необхідних умов для одужання в умовах життєдіяльності. Ми допомагаємо у протезуванні молочної залози вже 14 років. За цей період протезовано безоплатно понад 6590 жінок. Під час акції у Тернополі ми вручали запрошення до лікаря-мамолога. Також розказували про цю хворобу – рак молочних залоз, звертали увагу на те, як важливо обстежуватися, щоб попередити розвиток захворювання. На жаль, в Україні діагностика раку грудей залишається пізньою, тому багато жінок помирає».

На Театральному майдані Тернополя волонтери роздали десятки запрошень на безкоштовні обстеження. За словами лікарів, регулярні огляди жінкам необхідні після 35 років.

Софія Романська