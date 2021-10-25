Легкоатлетичний крос для школярів організували у тернопільському парку “Загребелля”. На змагання з’їхалися юнаки та дівчата зі всіх громад області. Переможці відправляться на чемпіонат України.

Легкоатлетичний крос зібрав у Тернополі школярів різних вікових категорій від 12 до 17 років. Вони змагалися на дистанціях 1000, 2000 та 3000 метрів. Як розповіли організатори, тепла осіння погода сприяла юним спортсменам. Деякі з них встановили особисті рекорди.

“У змаганнях взяли участь легкоатлети Бережанської, Заліщицької, Гусятинської, Зборівської, Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи, команда Озернянської ОТГ та команди обласної ДЮСШ. На дистанції 1000 м. кращий результат показали Посівайло Аліна із Зборова, Стефанів Арсен із Бережан, Правецька Оля — вихованка обласної дитячо-юнацької спортивної школи. На дистанції 2000 м. перемогу здобув Шляпський Максим із Заліщик, Марущак Діана — ОДЮСШ, а на дистанції 3000 м. перемогу виборов Наконечний Святослав із Зборова. Усі переможці та призери змагань були нагородженні грамотами, медалями та грошовими призами”.

Додамо, це вибіркові змагання. Переможці потраплять у команди для участі в чемпіонаті України, який відбудеться 29-30 жовтня в Ужгороді.