У Тернополі стартував пілотний проект «Dreamday», у рамках якого провели костюмовану вечірку для малечі. Серед учасників – дітки з інвалідністю.

Костюмована вечірка принесла чимало позитивних емоцій для хлопчиків і дівчаток. А дев’ятеро дітей з інвалідністю могли відчути, що означає життя без меж, – каже координаторка проекту Олена Коваль. Аніматори організували для малечі бульбашкове шоу, а також всім охочим наносили аквагрим.

«У кожного свій день мрії, але однозначно він поміщає у себе море позитивних емоцій. Сьогодні свій день мрії відчули дев’ятеро діток з інвалідністю. «Dream_Day» – проект від «Життя Без меж», який довів – в усіх у нас є мрії і вони здійснюються! Кожна дитина, її матір, а подекуди і татусі були в образі – Стиляги. Що хочеться сказати? «Dream Day» видався на славу! І він би не був таким яскравим, якби не «Карітас Тернопіль» – який погодився прийняти нас на своїй території. Аніматори, бульбашкове шоу, як завжди були на висоті! Аквагрим перетворив наших юних учасників у справжніх героїв казки!».

Майстер-класи для малечі проводили тернопільські школярі. Вони спілкувалися з дітьми з інвалідністю і це приносило усім багато задоволення.

Софія Романська