«З вірою у майбутнє», – фестиваль творчості для дітей з інвалідністю організували у Тернополі. Хлопці та дівчата займалися живописом, казкотворенням, а також брали участь у майстер-класах.

Тернополянка Ольга Кушнірук прийшла на фестиваль з сином. Жінка каже: хлопчик захоплюється малюванням і хендмейдом. «Такі заходи надзвичайно важливі для соціалізації дітей з інвалідністю. Дуже вдячна організаторам, бо дитина отримала багато позитивних емоцій. Було і цікаво, і весело, і змістовно».

Фестиваль приурочили Міжнародному дню людей з інвалідністю. У залі працювало 10 тематичних локацій.

«Учасники могли поринути у світ живопису та казкотворення. Бажаючим творити власноруч були запропоновані ряд майстер-класів. Все для того, аби допомогти дітям з інвалідністю розкрити їхні таланти і в майбутньому стати успішними», – повідомила ініціатор та організатор фестивалю Оксана Гоменюк.

Родзинкою дійства став гала-концерт, під час якого виступали відомі місцеві виконавці.

Софія Романська