«Повір у себе» – ХХV обласний фестиваль творчості дітей з інвалідністю відбувся у Тернополі. Хлопці і дівчата зібралися у Тернопільському національному економічному університеті.

У цьогорічному фестивалі взяли участь близько 400 дітей з інвалідністю, які навчаються в інтернатних закладах області та виховуються в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, – розповів начальник сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний. А загалом на Тернопільщині проживає близько чотирьох тисяч дітей з інвалідністю.

«Під час фестивалю працювала виставка творчих робіт дітей з особливими потребами, проводились різноманітні майстер-класи. Діти отримали подарунки, призи та дипломи.

Учасники дійства підготували яскраві сценічні виступи, що запам’яталися глядачам майстерністю виконання, дитячою щирістю та талановитістю самих виконавців».

За словами організаторів, фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе» проводять в області щороку з 1994 року, понад 20 тисяч дітей уже взяли в ньому участь.

Софія Романська