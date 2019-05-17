З нагоди Всесвітнього дня вишиванки в Тернопільському драматичному театрі організували дефіле дітей з інвалідністю.

Серед моделей – випускниці школи інтернату для дітей зі зниженим слухом. Вони одягнули вбрання відомих українських дизайнерів і народних майстринь.

У дефіле «Теплий дотик» взяло участь дев’ятнадцять моделей, – розповіла організаторка заходу Оксана Чмиленко. Вони показали сім колекцій українських дизайнерів. «У День Вишиванки випускниці школи інтернату для дітей зі зниженим слухом – чарівні дівчата – втретє відчують себе моделями у вбранні від українських дизайнерів, виплеканих на любові до вишиття! В основному це колекції тернопільських і львівських дизайнерів і народних майстринь. Дякуємо усім, хто допоміг нам у проведенні цього дефіле, це надзвичайно важливо для дітей».

Додамо, дефіле «Теплий дотик» у Тернополі проводять третій рік поспіль. Захід забезпечують меценати.

Софія Романська