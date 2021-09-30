«Знай наше. Знай наших» – під таким гаслом відбувся міжбібліотечний квест, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. Дійство об’єднало читачів трьох книгозбірень Тернопільщини.

За правилами квесту учасники повинні були відшукати таємних агентів, які перебували у восьми локаціях і володіли ключами до закодованого вислову. Студентка Галицького коледжу Анастасія у такому квесті участь бере вперше. Дівчина каже, що таким чином відкрила для себе чимало цікавих авторів. «Якщо обирати між книжкою і переглядом фільму, то завжди оберу книжку. Українська література надзвичайно багата, є що вибрати любителям різних стилів і жанрів. Під час цього квесту відкрила для себе багато новинок».

Найспритнішою виявилась команда Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, яка першою зібрала усі підказки і дешифрувала вислів головного будівничого соборів душ людських – Олеся Гончара:

«Ріднити людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова, – що може бути достойнішим?»