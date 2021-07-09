«Lemon Race-2» – змагання для велосипедистів-аматорів під такою назвою організовують у Тернополі. Турнір відбудеться у неділю. Усім учасникам передбачені медалі, а переможці отримають ексклюзивні подарунки.

Як повідомила начальниця відділу розвитку фізичної культури ТМР Галина Федорович, траса пролягатиме у Кутківецько-Пронятинському лісі.

«Це змагання в аматорській гонці «Lemon Race-2». Учасники стартуватимуть на Дальному пляжі. Буде облаштовано дві дистанції по пересіченій місцевості – до 10 та 30 км. Запрошуються на змагання любителі велоспорту віком від 18 років. Переможців визначатимуть у таких вікових категоріях: жінки 18-34 роки; жінки 35 років і старші; чоловіки 18-39 роки; чоловіки 40 років і старші. Кожен учасник змагань отримає медаль фінішера, а здобувачі призових місць будуть нагороджені ексклюзивними подарунками».

Організатори попереджають: для участі необхідна реєстрація та наявність шолому.