Заняття з комп’ютерної грамотності для дітей з малозабезпечених і неблагополучних родин організовують у благодійному фонді «Карітас». Наразі шукають айтішників та вчителів інформатики, які готові на волонтерських засадах працювати з дітьми.

Завдяки пожертвуванням небайдужих людей, у благодійному фонді «Карітас» з’явився комп’ютерний клас. Там проводитимуть заняття з комп’ютерної грамотності.

«У нас з‘явилася можливість допомогти розвинути комп’ютерні навички дітям та підліткам із вразливих родин. У наш час комп’ютерна освіта – це запорука того, що в майбутньому діти зможуть знайти хорошу роботу. Проте не кожен, на жаль, може дозволити собі оплатити навчання у даній сфері. Якщо ви бажаєте долучитися до важливої соціальної ініціативи, розумієтеся на мовах програмування, якщо ви – айтішник, вчитель інформатики або ж студент IT-напрямку, який прагне зробити свій вклад у підтримку дітей із вразливих сімей, тоді пишіть або дзвоніть нам – ми будемо дуже раді знайомству і подальшій співпраці! Наразі ми шукаємо волонтерів, готових безкоштовно 1 раз на тиждень 1 годину проводити заняття. Усі, хто зацікавився, пишіть нам або ж телефонуйте за номером: 068 949 2949».

За словами волонтерів, у дітей із соціально вразливих родин переважно немає можливостей вдома займатися за комп’ютером. Відтак такі курси допоможуть їм здобути необхідну для сучасного суспільства навичку.