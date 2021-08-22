Забіг підтримки героїв російсько-української війни організовують у Тернополі 28 серпня. Легкоатлети разом з учасниками бойових дій подолають близько двох кілометрів біля Тернопільського ставу.

Змагання пройдуть після забігу Runday, який організовують в місті щосуботи. Таким чином бігуни вирішили вшанувати загиблих героїв російсько-української війни.

“Закликаємо всіх охочих долучитися до цього забігу. Це справді дуже важлива подія. Насамперед ми збираємося на наш традиційний суботній Runday, проводимо професійну активну розминку, долаємо традиційні 5 кілометрів навколо ставу. А потім разом з учасниками війни біжимо ще одну дистанцію. Відстань становить близько 1,7 км. В нашій країні триває війна і про це не варто забувати нікому. Тому закликаємо всіх підтримати цей забіг”, – каже легкоатлет Ігор Сокольчук.

Долучитися до забігу можуть всі охочі. Втім, організатори просять попередньо зареєструватися на сторінці руху Runday.