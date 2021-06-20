«Вшануймо пам’ять захисників України» – велопробіг під таким гаслом організовують у Тернополі.

Дійство пройде 23 червня о 15.30. Таким чином жителі краю планують підтримати ветеранів бойових дій, а також привернути увагу до спортивної реабілітації.

Велопробіг відбудеться за маршрутом м. Ужгород – м. Київ. Спортивну подію організовує Міністерство у справах ветеранів України. Як зазначив координатор Микола Казюк, долучитися до велопробігу можуть всі охочі. «Запрошуємо всіх охочих приєднатися до велопробігу у Тернополі і разом вшанувати пам’ять загиблих Захисників, які віддали своє життя за Україну. Бажаєте долучитися до велопробігу – телефонуйте за номером (096)3220822. Тернополяни зможуть долучитися до велопробігу 23 червня о 15.30. Місце зустрічі – Парк “Здоров’я”. У містах слідування велопробігу учасники зустрічатимуться з представниками органів місцевої влади, родинами загиблих воїнів, ветеранами війни, місцевими жителями та молоддю, а також покладуть квіти до стели загиблим за волю України».

Учасники велопробігу проїдуть за маршрутом: Ужгород – Стрий – Рогатин – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Житомир – Київ. На шляху від Ужгорода до Києва до велопробігу долучаться представники громадських організацій, учасники АТО/ООС, учасники бойових дій з різних регіонів України, аматори велосипедного спорту.