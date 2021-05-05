Турнір з дворового футболу для дітей організовують протягом травня у Тернополі.

Змагання проходитимуть на універсальних спортивних майданчиках у різних мікрорайонах міста. Взяти участь в іграх можуть всі охочі хлопчики й дівчатка від 10 до 12 років.

Мініфутбол — це командна спортивна гра з м’ячем за участю двох команд, які складаються від 5 до 8 гравців. Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, щоб долучитися до змагань, необхідно попередньо зареєструватися.

Ігри проходитимуть за наступним графіком: 6 травня — на універсальному спортивному майданчику по вул. 15 Квітня, 35; 7 травня — на вул. Київська, 8; 11 травня — по вул. Тарнавського, 22; 17 травня — по вул. Л.Українки, 33; 19 травня — на універсальному спортивному майданчику по вул. Вербицького, 6.

Фінал турніру відбудеться 27 травня на універсальному спортивному майданчику по вул. Тарнавського, 22. Ігри стартуватимуть о 16.00. Зареєструватися можна за телефоном: (096) 360-87-56.