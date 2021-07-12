Нічний забіг організовують у Тернополі. Подію приурочили до дня народження легкоатлетичного руху «Ternopil Trail». Переможців чекають грошові винагороди.

Нічні забіги у Тернополі вже стали традиційними. Подія об’єднує не лише професійних легкоатлетів, а й любителів бігу і здорового способу життя. Як зазначив співорганізатор забігу Олександр Гром’як, для участі необхідно попередньо зареєструватися.

«Діятимуть нові максимально зрозумілі та чесні умови участі та нагородження: 1 дистанція – 1 коло. Передбачається до 100 учасників, максимальна кількість гостей. 50/50 – 50% стартового внеску – грошовий призовий фонд. Нагороди передбачені для тих, хто займе 1-3 місце при умові, що учасників до 60 осіб; 1-6 місце – якщо нас більше 60 осіб».

Протяжність дистанції організатори обіцяють повідомити згодом. Зареєструватися для участі необхідно до 13 липня. А забіг запланований на 16 липня.