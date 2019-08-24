У неділю на Театральному майдані Тернополя виступатимуть діти з інвалідністю.

Завдяки масштабному інклюзивному проекту «Танцюю, як усі», намагатимуться змінити ставлення до сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Наразі танцівники посилено тренуються.

«Інклюзивний проект “Танцюю, як усі” – захід, який доведе – ми всі рівні – незалежно від стану здоров’я», – кажуть організатори. Дійство покликане зруйнувати стереотипи щодо дітей з інвалідністю. Братимуть участь у проекті діти з інвалідністю разом із своїми батьками. «25 серпня о 17.00, Театральна площа міста Тернополя – приходь і підтримай сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю! Репетиції проекту «Танцюю, як усі» потроху добігають до завершення. Діти та мами, які будуть виступати на центральній площі міста уже вивчили свої танці. Залишилось обмаль часу і вже скоро Ви станете свідком події, яка кардинально змінить Ваше відношення до сімей, які виховують дітей з інвалідністю», – зазначає співорганізаторка дійства Олена Коваль.

Отож 25 серпня о 17.00 на сцену Театрального майдану вийдуть десятки дітей з інвалідністю. Деякі з них покажуть свій перший танець. А загалом у програмі інклюзивного проекту «Танцюю, як усі»: спільні виступи матусь, композиції дітей та молоді, танцювальних колективів.

Софія Романська