Цього року марш “За тварин” пройде в онлайн-форматі. Відповідне рішення прийняли через епідемічну ситуацію з COVID-19.

Про це повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. Дійство заплановане 3 жовтня о 12.00.

Відбудеться марш з ініціативи руху UAnimals, який запрошує усіх боротися за права тварин. До ініціативи долучаться представники більшості регіонів, – каже Людмила Чеховська. Карантин завадив провести акцію у звичному форматі. “Ми не можемо і не маємо права мовчати про страждання беззахисних! За ініціативи UAnimals та з врахуванням карантинних обмежень цього року марш за тварин відбудеться централізовано, 3 жовтня у онлайн форматі за допомогою штучного інтелекту: Онлайн Марш за Тварин 3 Жовтня. Долучитися до маршу дуже просто, необхідно зайти на сайт uanimals.org, натиснути на кнопку “Я йду!”, завантажити своє портретне фото та залишити свій e-mail; у суботу, 3 жовтня о 12:00 заходьте на сайт чи сторінку UAnimals у Facebook і дивіться прямий ефір з маршу за твоєї участі”.

Нагадаємо, учасники маршу “За тварин” виступають проти жорстокого поводження, експериментів на тваринах, жебракування і фотопослуг з ними. Натомість вони пропонують розвивати сферу реабілітації та утримання тварин.

Софія Романська