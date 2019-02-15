У Тернополі організовують кубок на честь легендарного спортсмена, що загинув у ДТП
У суботу 16-го лютого в Тернополі організовують Всеукраїнський турнір «Кубок Андрія та Анатолія Пушкарів». У поєдинку участь братиме більше двохсот спортсменів-рукоборців. Запрошені професійні армреслери, чемпіони світу та Європи.
Турнір присвячений пам’яті нашого земляка, 16-разового Чемпіона Європи Андрія Пушкаря, а також його батька чемпіона та заслуженого тренера Анатолія Пушкаря.
Як повідомив співорганізатор турніру, начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Віктор Мацикур, очікують в Тернополі також найсильнішу людину України – Василя Вірастюка.
«У суботу, 16 лютого, о 10.30 відбудеться урочисте відкриття Всеукраїнського турніру “Кубок Андрія та Анатолія Пушкарів” в ТРЦ “Подоляни”, “Concert Hall”. Буде більше двохсот учасників, окремо запрошені титуловані рукоборці, чемпіони Європи, світу, а також професійні армреслери, що між собою виборюватимуть Кубок. Є унікальна нагода почути з екрану в залі архівне відео, де ще живий Андрій розповідатиме про свій шлях у спорті. Турнір зорганізований коштами друзів, крім того багато хто відгукнувся допомогти, взяти участь. Підтвердив свою присутність Василь Вірастюк», – повідомив Віктор Мацикур.
Нагадаємо, Андрій Пушкар – 16-ти разовий Чемпіон Європи, 14-ти разовий чемпіон світу з армспорту, 7-ми разовий володар Кубку світу серед професіоналів, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України; його батько Анатолій Федорович (чемпіон світу серед ветеранів, Заслужений тренер України).
Софія Романська
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