«Різдвяні традиції» – благодійний вечір під такою назвою організовують у Тернополі 23 грудня для дітей віком від 5 до 10 років.

Письменниця та казкарка Ірина Мацко проведе для малечі авторське читання.

Під час різдвяного благодійного вечора діти не лише розважатимуться, а й вивчатимуть українські народні традиції. А тим часом батьки перебуватимуть на майстер-класі від професійного психолога.

«На дітей чекають ігри, загадки, та конкурси. Ми разом виготовимо новорічну прикрасу, потанцюємо, пофотографуємось, а в кінці свята посмакуємо смачним пирогом з гарячим какао або чаєм. Батьки теж матимуть чим зайнятись, для них влаштовуємо безкоштовний майстер-клас від психолога Ірини Білик. Вартість квитка – 200 грн. На зібрані кошти будуть придбані подарунки в дитячий будинок. Усі, хто бажає зробити подарунок або допомогти матеріально дитячому будинку, звертайтеся до мене або Ірини Мацко», – повідомив співкоординатор дійства Олександр Хома.

Виручені кошти на благодійному вечорі спрямують на подарунки для малечі з дитячих будинків.

Софія Романська