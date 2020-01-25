Гаражний розпродаж організовують тернопільські зоозахисники другого лютого у Тернополі. Вони продаватимуть різноманітні аксесуари та побутові речі, щоб зібрати гроші на харчі для безпритульних тварин.

Запаси їжі у бездомних чотирилапих закінчилися, – розповідають у благодійній організації «Вірні друзі». Відтак зоозахисники вирішили влаштувати благодійний розпродаж.

«Дуже потрібні речі на благодійний гаражний розпродаж, який відбудеться 2 лютого в ТРЦ “Подоляни”. Тому дуже просимо не полінуватись та переглянути свої речі: предмети побуту, кухонне начиння, прикраси, сумки, гаманці, книги, іграшки, картини, сувеніри, електроприлади тощо. Адже те, що стало вже непотрібним вам, може значно допомогти безпритульним тваринкам».

Допомогти у проведенні благодійного гаражного розпродажу можуть всі небайдужі до безпритульних тварин люди. Для цього необхідно звернутися до волонтерів благодійної організації «Вірні друзі».

Софія Романська