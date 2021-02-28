«Мама, тато, я – спортивна сім’я», – міні-фестиваль під такою назвою організовують у Тернополі 14 березня. Для участі запрошують подружжя із дітьми 8-10 років.

Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, на міні-фестивалі відбудуться захоплюючі спортивні заняття для сімей, які люблять спорт і активний спосіб життя. У програмі — різноманітні змагання та ігри.

№Запрошуємо активні сім’ї на міський міні-фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім’я», який відбудеться в неділю 14 березня о 14 год. у Тернопільському фізкультурно-оздоровчому комплексі по вул. Братів Бойчуків, 4а. До участі запрошуються сім’ї, у складі мами, тата та дитини 2011-2013 років народження”.

Міні-фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім’я» організовують у Тернополі, щоб популяризувати здоровий спосіб життя та залучати до занять спортом батьків разом з дітьми.